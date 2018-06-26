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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Bodrum'da çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

söndürme çalışmalarından görüntü

İlk Müdahale Uttu Bahçe Hortumu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-ekiplerden görüntü
-sağlık ekipleri
-vatandaşın konuşması
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum Konacık mahallesinde boş bir arazide çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca söndürüldü. Lise Caddesi üzerindeki boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuru otların bir anda tutuştuğu yangını fark eden çevre sakinleri bahçe hortumlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Yangını ihbar alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye 2 ekiple giderek yangına müdahale etti. İkametleri tehdit eden alevler, daha fazla büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Söndürme çalışmaları esnasında 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangına bahçe hortumuyla ilk müdahaleyi yapan Nejat Köklü isimli çevre sakini, “Evdeydik. Eşim yangın çıktığını söyledi.

Ben de hortumu kaptım söndürmeye çalıştım. O arada da itfaiye geldi.” dedi.
Bir dönüm otluk alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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