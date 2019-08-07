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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı, mahalleli seferber oldu

Bodrum’da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı, mahalleli seferber oldu

helikopterin denizden su alması

İş Makinesi Ormanlı Kaçış Orman Yangını Helikopter 

-ormanlık alanda dumanların yükselmesi
-yangından kaçışan insanlar evlerini terk eden köylüler

( MUĞLA - 4) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesi Mumcular mahallesinde çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mumcular mahallesi eski Bodrum yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına karadan 10 arazöz ve iş makinesi, havadan ise 2 helikopter ile müdahale başladı.
Öte yandan Nazilli ve İzmir’den yangın söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ve çok sayıda arazözün yola çıktığı öğrenildi. Köy sakinleri evlerini terk etti Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular mahallesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Baz köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansında sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi. (TA-
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