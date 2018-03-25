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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da Caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da Caretta caretta sahile vurdu

Kaplumbağadan detay

Bild Dev Kaplumbağa Saldırı Hayvan 

-Kaplumbağayı inceleyen vatandaşlar
-Elçin çıldırmaz röp.
-Ahmet Aşkın röp.

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar dev deniz kaplumbağasını görünce şok oldu. Sabah saatlerinde Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki sahilde bağlı bulunan teknesine giden Erçin Çıldırmaz isimli vatandaş suyun üzerine hareketsiz halde duran dev kaplumbağayı fark etti. Nesli tükenmekte olan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan Çıldırmaz, durumu Bodrum Belediyesi bağlı Zabıta ekiplerine bildirdi. Sabah tekneye binerken, kaplumbağayla karşılaştığını ifade eden Çıldırmaz, "Kıyının biraz açığındaydı, daha sonra kıyıya çektik. Yaşıyor mu diye baktık fakat ölmüş. Balıkçı ağlarına takılarak öldüğünü düşünüyoruz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvanların ölmesi çok üzücü" dedi.
Ahmet Aşkın isimli başka bir vatandaş ise, Kaplumbağa balıkçılar tarafından atılan ağlara takıldığını belirterek, "Her tarafa rastgele ağ atılıyor. Hayvan kurtulamadı, çatladı. En sonunda karaya vurdu. Biz arada sırada ölmüş kaplumbağaları görüyoruz. Bence hayvan acıktı, ağdaki balıklara saldırınca ağlardan kurtulamadı" şeklinde konuştu.
Kaplumbağanın yapılacak incelemelerin ardından uygun bir yere gömüleceği bildirildi.

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