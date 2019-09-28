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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da cankurtaranlar kıyı temizliği yaptı - MUĞLA

Bodrum'da cankurtaranlar kıyı temizliği yaptı - MUĞLA

- Plajda kıyı temizliği yapan cankurtaranlar - Kumsaldaki izmaritler toplanırken görüntü - Güneşlenenler ve denizde yüzenler - Toplanan atıklar - Altın Cankurtaran eğitmeni Bedri Sincar ile röportaj - Cankurtaranlarla röportaj - "Bronz cankurtaran eğitmeni" eğitimi - Etkinlikten genel ve detay görüntülerBodrum'da cankurtaranlar kıyı temizliği yaptıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde cankurtaranlar, plajda kıyı temizliği yaptı.Bodrum Su Sporları Kulübü Derneğince, Paşatarlası Plajı'nda düzenlenen programda cankurtaranlar, şezlong altlarından, ağaç diplerinden sigara izmaritleri, cam ve plastik şişe, teneke içecek kutuları ile ambalaj atıkları topladı.Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler de yaklaşık bir saat süren çalışmayı izledi.Bodrum Su Sporları Kulübü Derneği Başkanı ve Altın Cankurtaran eğitmeni Bedri Sincar, AA muhabirine, hem çevrenin temiz olmasını sağlamak hem de farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İzmaritlerin çevreye zarar verdiğini, deniz suyuna karıştığında doğal yaşamı olumsuz etkilediğini dile getiren Sincar, Bodrum Belediyesinin katkılarıyla her hafta farklı plajlarda bu etkinliği sürdüreceklerini vurguladı.Cankurtaranlardan Köksal Taş da gönüllü temizlik yaptıklarını ifade ederek "Çünkü çalıştığımız yerin, plajımızın temiz olmasını istiyoruz. Çocuklar izmaritlerle oynuyor, bu hoşumuza gitmiyor." dedi.
Bu arada, temizlik yapılan plajda "bronz cankurtaran eğitmeni" eğitimine devam edildi. Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı. Eğitim yapıldığını fark etmeyip yaşananları gerçek sananlar oldu.

Boğulma Tehlikesi Yabancı Turist Cankurtaran Farkındalık Ambalaj Atıkları 

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