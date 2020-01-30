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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum’da bir otelin deposunda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Bodrum’da bir otelin deposunda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Emniyet kamerası kısa görüntü

( MUĞLA )- Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yaz sezonunda piyasaya sürülmek üzere bir otelde stok yapılan toplam 7 bin adet sahte içki ele geçirildi. MUĞLA

Sahte İçki Kamera 


- Bodrum ilçesinde bir otelde yaz aylarında müşterilere satılmak üzere stok yapılan 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince bir otelde sahte içki stoku yapıldığı ihbarı alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 7 bin bin şişe sahte olduğunu değerlendirilen alkol ele geçirildi. Sahte alkol ile ilgili olarak S.C ve M.K isimli şahıslar gözaltına alındı.
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