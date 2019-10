Bodrum’da binler sokağa döküldü, dev Türk bayrağı denizde dalgalandı Video

-yürüyüşten genel, detay

-Başkan Ahmet Aras konuşması

-su perdesinden yansıyan türk bayrağı



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Fener alayının ardından Bodrum Belediye Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş Suzan Kardeş konserinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen programın ardından akşam da Marina'dan başlayarak Belediye Meydanı'na kadar fener alayı düzenledi.

Fener alayı sırasında Neyzen Tevfik Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaşın katıldığı fener alayında unutulmaz anlar yaşandı. Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılan işletmelerden yakılan meşaleler geceyi gündüze çevirirken çalan marşlara fener alayına katılan herkes eşlik etti. Fener alayının ardından ise meydanı dolduran binlerce vatandaş önce şovmen Hakan Doğanay'ın performansıyla ardından ise sahneye çıkan Suzan Kardeş'in konseri ile coştu. Meydanı dolduran binlerce Bodrumlunun alkışlarıyla sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muhteşemsin Bodrum, ben size kurban olurum" diyerek başladığı konuşmasında "Biz hepimiz Cumhuriyetimize kurban oluruz. Ata'mıza kurban oluruz. Cumhuriyet nefesimizdir. Cumhuriyet damarlarımızdaki kandır. Cumhuriyet çocuğumuzdur. Cumhuriyet gencimizdir. Cumhuriyet ilimdir, irfandır. Cumhuriyet bayrağımızdır. Cumhuriyet vatanımızdır. Cumhuriyet bizim her şeyimizdir. O bize Ata'mızın armağanıdır ve emanetidir. Sonsuza kadar koruyacağız. Sayın Kaymakamım sizlere çok teşekkür ederim, bu güzel atmosfer için sizlerin emeği çok büyük ve Bodrumluların emeği çok büyük. Her bayramda bu coşkuyu artırarak kutluyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Aras'ın ardından sahneye çıkan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Kahraman gazilerimiz, sevgili Bodrumlular, ülkemizin her yerinden bugün burada bulunan değerli misafirlerimiz bu güzel gecede sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin son devleti Atamızın en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümünü bugün hep birlikte coşkuyla, gururla kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk Milleti. Sevgili Bodrumlular Atamızın izinde dünden bugüne gerçekten çok büyük mesafeler aldık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dünyanın ekonomik, siyasi ve askeri anlamda gerçekten büyük gücüdür. Tabi ki her şeyden önce bu muhteşem vatanı, Cumhuriyeti bizlere emanet eden kurucu liderimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, dünden bugüne bu vatan için, bu memleket için, bu millet için hizmet eden tüm devlet büyüklerimizi, kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum bu coşkuyu, bu mutluluğu bizlerle paylaştığınız için. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum. Bu kutlamalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün hakkımız, gururluyuz, coşkuluyuz, iyi eğlenceler diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Suzan Kardeş, unutulmaz bir gece yaşatırken, Başkan Aras ünlü sanatçıya ilk şarkısını seslendirmesinin ardından sahneye çıkarak kendisine teşekkür çiçeği takdim etti. Bodrum Limanı içerisinde kurulan su perdesinden yayınlanan Türk bayrağı, Atatürk ve çeşitli görseller ise herkesin büyük beğenisini topladı. Binlerce kişi telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirirken yaşanan yoğunluk nedeniyle GSM hatlarında da zaman zaman kesintiler yaşandı.



loading...