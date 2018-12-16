Bodrum'da beklenen yağış başladı, yollar göle döndü

-Göle dönen cadde ve sokaklar genel,detay

-Sular içinde ilerleyen araçlar



( MUĞLA - 2) MUĞLA



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur şiddetini arttırınca cadde ve sokaklar göle döndü. Kısa sürede hayatın felç olduğu ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağışla birlikte zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Bitez mahallesinde bulunan bir çok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Turizm cennetinde son bir kaç ayda etkili olan şiddetli yağışların sele dönmesi ise vatandaşı isyan ettirdi. Belediye, zabıta ve İtfaiye ekiplerinin ise yaşanacak su baskını ve sel durumlarında hazırlıklı olarak bekledikleri öğrenildi. Bodrum Belediyesi de anons ve toplu mesaj geçerek vatandaşları şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Öte yandan geçtiğimiz hafta gözde turizm merkezinde yaşanan sel nedeniyle asfaltlar patlamış, çok sayıda araç ve motosiklet sürüklenmiş, elektrik direkleri devrilmişti. Bir çok ev ve işyerini su basan ilçede büyük çapta maddi hasar oluşmuştu. (TA-İK-

