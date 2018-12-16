Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da beklenen yağış başladı, yollar göle döndü

Bodrum'da beklenen yağış başladı, yollar göle döndü

Araç içinden çekilen şiddetli yağmur

Sağanak Yağmur Su Baskını Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Zabıta 

-Göle dönen cadde ve sokaklar genel,detay
-Sular içinde ilerleyen araçlar

( MUĞLA - 2) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur şiddetini arttırınca cadde ve sokaklar göle döndü. Kısa sürede hayatın felç olduğu ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağışla birlikte zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Bitez mahallesinde bulunan bir çok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Turizm cennetinde son bir kaç ayda etkili olan şiddetli yağışların sele dönmesi ise vatandaşı isyan ettirdi. Belediye, zabıta ve İtfaiye ekiplerinin ise yaşanacak su baskını ve sel durumlarında hazırlıklı olarak bekledikleri öğrenildi. Bodrum Belediyesi de anons ve toplu mesaj geçerek vatandaşları şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Öte yandan geçtiğimiz hafta gözde turizm merkezinde yaşanan sel nedeniyle asfaltlar patlamış, çok sayıda araç ve motosiklet sürüklenmiş, elektrik direkleri devrilmişti. Bir çok ev ve işyerini su basan ilçede büyük çapta maddi hasar oluşmuştu. (TA-İK-
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı