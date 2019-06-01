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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum’da bayram tatili kazalarla başladı: 4 araç birbirine girdi

Bodrum’da bayram tatili kazalarla başladı: 4 araç birbirine girdi

Kaza yapan araçlar

Çelik Bariyer Bayram Tatili Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Kazı yeri
-Devrilen direk
-Araçların ilerlemesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da bayram tatili kazalarla başladı.
Bodrum-Milas karayolunda yaşanan kazada 4 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi. Milas- Bodrum karayolunda seyreden otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yıkan otomobil, ardından Milas istikametine seyreden şehirlerarası yolcu otobüsüyle hafif şekilde çarpışıp yolu diğer tarafındaki çelik bariyerlere girdi. Aynı istikamette seyreden cip, otomobile çarpmamak için fren yapınca arkasındaki otomobil cipe çarptı. 4 aracın karıştığı kaza şans eseri bir kişi hafif yaralanmasıyla atlatıldı. Kazanın ardından yolda trafik akışı tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hafif yaralı şahıs, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kazaya karışan araçlar bölgeden kaldırıldı.
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