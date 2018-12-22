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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum’da başıboş gezerken bulunan iguananın nereden geldiği sırrını koruyor Haberi

Bodrum’da başıboş gezerken bulunan iguananın nereden geldiği sırrını koruyor Haberi

iguanadan detay

İguana Nadan Hayvan Barınağı Hayvan 

-Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum'da başıboş bir şekilde sokaklarda gezen iguananın nereden geldiği bulunamadı. Yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği düşünülen iguananın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Geçtiğimiz gün Torba Mahallesi yol kenarında ilerleyen 1 metrelik iguanayı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bodrum Hayvan Barınağı ekiplerine haber veren vatandaşlar ekipler gelene kadar dev iguananın başından ayrılmadı. İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi ekipleri iguanayı yakalayarak güvenli bir şekilde hayvan barınağına götürdü. Afrika ve Orta-Güney Amerika gibi tropik iklimlerde yaşayan iguananın, havaların soğuk olması nedeniyle vücut ısısının düştüğü belirlendi. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan hayvanın vücut ısısı normale getirildi.
Sıcak bir odada 24 saat gözlem altında koruma altına alınan dev kertenkelenin nereden geldiği ve kime ait olduğu ise bulunamadı. İguananın sahipli olduğu ve beslendiği yerden kaçtığı düşünülüyor. Ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği tahmin edilen iguana cinsi dev kertenkelenin Pazartesi günü Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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