- Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti

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( MUĞLA )- Bodrum’da adım atacak yer kalmadı sahiller doldu, trafik tıkandı MUĞLA



- Ramazan bayramı nedeniyle Bodrum’a akın eden tatilciler 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti. Bayramın 1’inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. Ramazan bayramı fırsat bilen tatilciler Güney egeye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayram ilk günüde devam etti. Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın akın insan Bodrum’un yolunu tuttu. Özellikle İstanbul kalabalığı Bodrum’a taşındı. İstanbul’da trafik yoğunluğu biterken Turizmin gözbebeği Bodrum’da ise kilometrelerce araç kuyruk oluştu. Araçlarıyla Bodrum’a gelen tatilciler 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi. Sahillerde adım atacak yer kalmadı Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum sahilleri tatilcilerle doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren Plajları dolduran tatilciler denizin keyfini doyasıya çıkarmaya başladı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bodrum’a akın eden vatandaşlar bazıları Bodrum2u gezmeyi tercih ederken bazı tatilciler ise deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. (EA-

