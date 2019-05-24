Bodrum'da ağa takılan yılan kurtarıldı - MUĞLA

- Yılanın ağdan kurtarılması Muğla 'da ağa takılan yılan kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, ağlara takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Gölköy Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan ağlara yılanın sıkıştığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yılan, doğaya bırakıldı.
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