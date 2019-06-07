Bodrum'da 51 göçmen yakalandı



- Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin fark etmesi üzerine yakalandı. Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı’na bağlı bot, deniz yüzeyinde lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmenin hareket halinde olduğunu gördü. Sahil Güvenlik ekiplerinin siren ile durdurmaya çalıştığı düzensiz göçmenler buna rağmen kaçmaya devam etti. Sahil Güvenlik botunun lastik botun önünü kesmesi sonrası şişme lastik botta bulunan ve Suriyeli olduğu değerlendirilen 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik teknesine aldı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 düzensiz göçmen, Turgutreis Marina’ya, ardından işlemlerinin yapılması için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

