Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum’da 50 yerli turist zehirlendi

Bodrum’da 50 yerli turist zehirlendi

midye tezgahı

Sosyal Medya Gıda Zehirlenmesi Yerli Turist Midye Dolma Harekete Geç 

-bodrum detay
-sahillerden detay

( MUĞLA )- Bodrum Belediyesi tatilcileri açıkta satılan gıdalar konusunda uyardı MUĞLA

- Bodrum’a Ramazan Bayramı tatili için gelen yerli turistler gıda zehirlenmesi yaşadı. 50 kişinin zehirlendiği olayda turistlerin yediği ürünler incelemeye alındı. Bodrum’da 50 kişi henüz nedeni bilinmeyen bir gıdadan dolayı zehirlendi. Hastaneye giden vatandaşların gün içerisinde çeşitli ürünler yedikleri, 25 kişinin ise midye yediği öğrenildi. Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi yetkilileri harekete geçti. Bitez ve Göltürkbükü mahallelerinde meydana gelen zehirlenmeler üzerine Bodrum Belediye Başkanı açıkta satılan midye satışlarını kısa bir süreliğine durdurdu. “Açıkta satılanlar yasaklandı” Bazı gıdalarda da önlem aldıran Başkan Aras, zehirlenmelerin tam sebebinin araştırıldığını sosyal medya hesaplarından duyurarak, “Bodrum’da, açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili harekete geçen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerekli denetimlere başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı