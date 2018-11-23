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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik teknesine alınması

( MUĞLA ) - Bodrum Bitez Mahallesi açıklarında yasa dışı yollardan tekne ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı MUĞLA

Akalan Nani Adala Sahil Güvenlik Kız Çocuğu 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan tekne ile Yunanistan adalarına kaçma girişimindeki 20 düzensiz göçmen, bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezinden sabah saatlerinde yapılan ihbarda Bitez Mahallesi açıklarında ‘Kerim Tekin-1’ isimli teknede düzensiz göçmenlerin olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede yapılan aramada 20 düzensiz göçmen yakalandı. Bir Cezayir, 6 Filistin, 13 Somali uyruklu (11 erkek, 6 kadın, 2 erkek ve 1 kız çocuğu) Bodrum Limanı'na teslim edildi. Yakalanan 20 düzensiz göçmenin, yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri açıklandı.
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