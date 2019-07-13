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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum’da 15 hektarlık alanı kül oldu

Bodrum’da 15 hektarlık alanı kül oldu

yangından genel, detya

İtfaiye Aracı Kurtarma Ekibi Makilik Alan Yangına Müdahale Orman İşçisi 

-yangını izleyen vatandaşlar
-mahalle sakinleri röp
-genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Turizmin göz bebeği Bodrum’da çıkan yangın 15 hektarlık alanı kül etti. 2 saat süren yanını vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi. Bodrum’un Gürece mahallesinde akşam saatlerinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın 15 hektarlık alanı kül etti. Saatte 40 km hızla esen rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında alevler metrelerce yükseldi. 5 itfaiye aracıyla 10 itfaiye eri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılınca 911 arama kurtarma ekibi de takviye olarak bölgeye geldi. Mahalleli panik oldu Alevleri gören mahalle sakinleri evlerinden çıkarak korku dolu gözlerle yangını izledi. Bazı vatandaşlar itfaiyeye yardım ederken bazıları da bahçe hortumlarıyla otları suladı. Yangının çıkış sebebinin kundaklama olduğunu söyleyen bir kadın ise “ bir anda baktık alevler almış başını gidiyor. Burada canılar vardı, kendine has bir bitki örtüsü vardı hepsi kül oldu gitti. İleride küçük bir alanda başladı yangın. Oradan alev alacak hiç bir şey yoktu. Birileri burayı kasıtlı yaktı” dedi.
Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları başlattı. Öte yandan aynı bölgeye 3 kilometre ötede çıkan yangından 8 saatte 55 itfaiye eri 15 orman işçisi ve çok sayıda Muğla 911 arama kurtarma ekiplerince söndürüldü. Emniyet güçleri yangının çıkış sebeplerini araştırıyor.
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