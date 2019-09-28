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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı - MUĞLA

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı - MUĞLA

- Hastaneden görüntü - Ambulans detayı - Denizden görüntüBodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı - Fiber teknenin batması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 2'si bebek 15 düzensiz göçmen ile organizatör kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, Görecek adası açıklarında batan fiber teknedeki 2'si bebek 16 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Görecek adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber tekne, bir süre sonra su alması sonucu battı.İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2'si bebek, 15 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen bir kişi kurtarıldı.Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Bodrum Milta Marina'ya getirildi.
"Hipotermi" rahatsızlığı nedeniyle 2 bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kurtarılan düzensiz göçmenler ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanılığına götürüldü.

Boğulma Tehlikesi Bebek 

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