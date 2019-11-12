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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Böceklenmiş unları çuvallarken suçüstü yakalandılar

Böceklenmiş unları çuvallarken suçüstü yakalandılar

Ele geçirilen unların görüntüsü

Tron Tahkikat Jandarma Akalan Sparta 

-Onların içindeki böcekler

( BURDUR )- Jandarma ekipleri 66 çuval un ele geçirdi BURDUR

- Burdur'da böceklenmiş unları eleyip çuvallayarak piyasaya süren ve halkın sağlığını tehlikeye atan 3 şahıs köyün boş bir arazisinde un elerken suçüstü yakalandı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde M.S. isimli şahsın Isparta'da fırıncılık yapan A.G. isimli şahıstan almış olduğu son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş ekmeklik unları Çeltikçi ilçesine getirerek elemek suretiyle çuvallayıp piyasaya süreceği bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, M.S., A.G. ve A.B. isimli şahıslar nakliyede kullandıkları araçla birlikte Bağsaray köyü dışındaki boş arazide bölgeye kurmuş oldukları un eleme makinesi ile eleme yaparak eledikleri unları yeni çuvallar içerisine koydukları ve bir kısmının ağızlarını diktikleri esnada suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan inceleme ve araştırmada, araç içerisinde ve eleme yapılan alanda 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilogram ekmeklik un, 2 adet sanayi tipi un eleme makinesi, 1 adet çuval dikme makinesi ve 1 adet elektronik baskül ele geçirildi. Ele geçirilen unlar imha edilmek üzere İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Makineler ve basküle de el konuldu. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli ve idari tahkikata başlandı.
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