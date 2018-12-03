Böbrek nakli bekleyen Merve, evde eğitimle okuluna devam ediyor İzle

-öğretmenlerin ders anlatması

-Merve Ateş ve annesi röp

-genel ve detay



( ELAZIĞ )- 11 yıldır böbrek hastası olan ve 5 yıldır nakil bekleyen Merve Ataş,okulda enfeksiyon kapsamı nedeniyle eğitimine artık evde devam ediyor. ELAZIĞ



- Elazığ’da 11 yıldır böbrek hastası olan ve 5 yıldır nakil bekleyen 17 yaşındaki Merve Ataş, eğitimden geri kalmamak için, öğrenimine evinde devam ediyor. 17 yaşındaki Merve Ataş, 6 yaşında idrar yolu enfeksiyonu ile hastaneye gitti. Yapılan tahliller sonucu Ataş’a böbrek yetmezliği teşhisi kondu. 5 yıldır diyalize giren ve organ bekleyen Ataş, 11. sınıfa kadar okuluna örgün olarak devam etti. Fakat okulda sürekli enfeksiyon kapmaya başlayan Ataş, 11. sınıfı geçen sene dondurmak zorunda kaldı. Okuluna devam etmek isteyen Ataş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir süredir uyguladığı ‘Evde eğitim Programı’na dahil olarak, haftanın 4 günü evinde ders görmeye başladı.

Haftanın 3 günüde diyalize giren Ataş, vatandaşlardan organ bağışlaması konusunda duyarlı olmasını istiyor. 6 yaşında idrar yolları enfeksiyonu ile hastaneye gittiğini belirten Merve Aktaş, “Bazen günde 2 kere acile gittiğim oluyordu. 6 yaşından 10 yaşına kadar bayağı süre geçti. 10 yaşında bir doktora başvurduk. Orada renkli film çekilerek , idrar yollarında kaçak olduğu anlaşıldı. 9 saat ameliyatta kaldım. 9 günde hastanede yattım. Bu ameliyatın amacı böbreklere yama yapılarak geç diyalize girmem sağlandı. İlaç tedavimden sonra 2014 yılında periton diyalizi kateteri takılarak beni diyalize geçirdiler. 4,5 yıla yakın periton diyalizi gördüm, 3 aydır da hemodiyaliz görüyorum" dedi.

“Okulu dondurmak zorunda kaldım” 8’inci sınıfın 2’inci döneminde diyalize girmeye başladığını ifade eden Aktaş, “10. sınıfa kadar elimden geldikçe okula devam etmeye çalıştım. Ama devamsızlıklarım çok fazla oluyordu. 11 sınıfta okuldan enfeksiyon kapıyordum. Buda beni hastanede yatış yapmak zorunda bırakıyordu. Bu nedenle okulu dondurmak zorunda kaldım. Bu yıl evde eğitim alıyorum. 11. sınıftan devam ediyorum. Hocalarım eve bana eğitim vermeye geliyorlar” diye konuştu.

“Bir makineye bağlı kalmak çok zor” 11 senedir hastalıkla mücadele ettiğini aktaran Ataş, “2 böbreğimde yok. Kronik böbrek yetmezliğim var. Birçok yere başvuru yaptım. İnsanların organ nakli konusunda yardım bekliyorum. Ülkemizde yurt dışına göre organ nakli aşırı az. Bu konuda insanlardan duyarlı olmalarını istiyorum. Sadece ben değil benim gibi birçok kişi var. Ben sadece bir hastanede diyalize giriyorum. Birçok hasta var. Bu durumda en sağlıklı olanı benim. Konuşamayan, yürüyemeyen, kendini ifade edemeyenler de var. Bir makineye bağlı kalmak çok zor. O diyaliz makineleri olması belki biz hayatta değiliz”ifadelerini kullandı. Kızının 5 yıldır diyalize girdiğini dile getiren Anne Hatice Ataş ise, “Ailede hiç kimsenin organı olmadı. Organ nakli ülkemizde çok az. Halkımız biraz duyarlı olsa organ bağışlasa çok güzel olur. Merve ve onun gibi binlerce kişi sırada bekliyor. Organlarınız toprak olacağına insanlara bir umut olsun” diyerek organ bağışının önemine değindi.

