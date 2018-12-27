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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Böbrek hastası kadın paletli ambulans ile kurtarıldı - SİVAS

Böbrek hastası kadın paletli ambulans ile kurtarıldı - SİVAS

- Böbrek hastası kadın paletli ambulans ile kurtarıldı - Paletli ambulansın hazırlanışı - Ambulansın yola çıkması ve köye gelişi - Hastanın alınması - Hasta yakını Ahmet Bulut ile röportaj Böbrek hastası kadın paletli ambulans ile kurtarıldı - Sivas 'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Perihan Tanış, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Yıldızeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan böbrek hastası kadın, 4 saat süren çalışmanın ardından sağlık ekiplerince evinden alınarak, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.İl merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Sarıyar köyünde rahatsızlanan böbrek hastası 60 yaşındaki Perihan Tanış'ın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi.Dar olan köy yoluna kepçe ve greyder giremeyince bölgeye Yıldız beldesindeki 112 Komuta Merkezi'nde konuşlu paletle ambulans sevk edildi. Tanış'ın evine paletli ambulansla ulaşan ekipler, 4 saat süren çabanın ardından hastayı araca aldı.Köy çıkışına kadar paletli ambulansla taşınan Tanış, daha sonra ambulansa bindirilerek Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesine kaldırıldı.Perihan Tanış'ın ağabeyi Ahmet Bulut (65), gazetecilere, kardeşinin haftanın 3 günü diyaliz makinesine bağlandığını söyledi.

Köy yolu kar yağışı yüzünden kapandığı için kardeşinin tedaviye gidememesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediklerini belirten Bulut, "Yollar kapalı olduğundan dolayı bilgi verdik, paletli ambulans geldi." dedi.

Böbrek Hastası Paletli Ambulans Sağlık Ekipleri Diyaliz Makinesi Kar Yağışı 

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