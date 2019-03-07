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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Böbrek hastaları için gitar çalıp, şarkı söylediler

Böbrek hastaları için gitar çalıp, şarkı söylediler

Şarkı söylenmesi

Organ Bağışı 

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( SİVAS ) SİVAS

- Sivas Numune Hastanesinde diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastalarına moral vermek amacıyla ünite çalışanları sürpriz yaparak gitar çalıp, şarkı söyledi.

Hayatlarını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdürmek zorunda olan ve Numune Hastanesine giderek haftanın belirli günleri diyalize girerek tedavi olan hastalara ünite çalışanları 'Dünya Böbrek Günü' nedeniyle sürpriz yaptı. Ünitede hastalara moral vermek amacıyla müzik programı düzenleyen ünite çalışanları gitar çalıp, şarkılar söyledi.

Hasta ve hasta yakınları ünite çalışanlarının sürprizi karşısında oldukça mutlu olurken söylenen şarkılara eşlik etti. Etkinlikten dolayı mutluluklarını ifade eden hastalar, organ bağışına dikkat çekerek herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.
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