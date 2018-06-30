Böbreğinde taş olan 1 yaşındaki bebeğe 'hassas' operasyon İzle

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( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas'ta böbreğinde 1.5 santim taş olan 1 yaşındaki Cemre Miray lazer yöntemiyle yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu SİVAS



- Sivas'ta böbreğinde 1.5 santim taş olan 1 yaşındaki Cemre Miray lazer yöntemiyle yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu Ayhan ve Ebru Kavağıçıkan çiftinin 1 yaşındaki kızları Cemre Miray sık idrar kaçırma ve enfeksiyonu şikayetleriyle Medicana Sivas Hastanesi'ne getirildi.

Burada yapılan kontrollerde Cemre'nin sol böbreğinde 1.5 santimetre genişliğinde taş tespit edildi. Minik hastanın 3 ay süren takibinin ardından böbreğindeki taşın lazer yöntemiyle kapalı ameliyat edilmesine karar verildi.

Üroloji Uzmanı Doktor Gökhan Gökçe ve Üroloji Uzmanı Eyüp Coşar'ın gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla 1.5 santimetre genişliğinde taş kırıldı. Sağlığına kavuşan Cemre Miray taburcu edildi. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, minik Cemre Miray’ı 3 aydan beridir böbrek taşı nedeniyle takip ettiklerinin belirterek,"Yaklaşık bir yaşında ve 3 aydan beride böbrek taşı nedeniyle takip ettiğimiz hastamızı ameliyat ettik. Genellikle bu yaş grubundaki hastalarda çok fazla böbrek taşına rastlamıyoruz. Hastamızı bir yaşına kadar takip ettikten sonra cerrahi bir döneme geldikten sonra hastamıza sol böbreğindeki yaklaşık 1.5 santimetre çapında böbrek taşına endoskopik olarak girerek müdahalede bulunduk. Hatamızın tedavisini endoskopik olarak lazer yardımıyla yaptık. Sağlıklı olarak çocuğumuzun tedavisi sürmektedir. Bu yaştaki çocuğun böbreğini düşündüğümüz zaman bir erişkinin böbreğinin yaklaşık olarak üçte biri boyutlarında, taşta zaten bir buçuk santime yakın olduğu için baya bir büyük. İnsanlar içinde bir buçuk santimlik taş büyük bir taş ifade ediyor. Çocuk yaş grupları son yıllarda bir çok nedene bağlı olarak artıyor." dedi.

Üroloji Uzmanı Eyüp Coşar ise hastanın 3 aylıkken kendilerine sık idrar kaçırma şikayetinden dolayı geldiğini ifade ederek,"Yapılan tetkiklerde, ultrason da sol böbreğinde taş tespit ettik. Hastanın gelişiminin tamamlanması için bir yaşına kadar takip ettik. Hastamız bir yaşına geldiğinde ise kapalı olarak hastamızın böbrek taşını lazer yardımıyla tedavisini yapıp taşını kırdık. Şuan sağlıklı. Özellikle çocuklarda sık idrara çıkma şikayeti ve idrar yolları enfeksiyonu geçiren bebeklerde beslenme bozukluğu olan, gelişme geriliği olan çocuklarda bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Anne Ebru Kavağıçıkan da,"Kızımı ben idrar kaçırmasından dolayı getirdim. Sürekli idrar yolu enfeksiyonu oluyorduk. Doğar doğmaz her ay antibiyotik kullanmaya başladı.

Daha sonra idrar kaçırmasından böbrek taşı olduğu tespit edildi. Böbrek taşı beklediğim bir şeydi. Çünkü bende de olan bir şeydi."ifadelerini kullandı.

