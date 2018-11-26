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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- BMGK, Rusya-Ukrayna Gündemiyle Toplandı

- BMGK, Rusya-Ukrayna Gündemiyle Toplandı

toplantı detaylar

( NEW YORK ) - BMGK, Rusya-Ukrayna gündemiyle toplandı NEW YORK

Çatışma Toplantı 


- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna gemilerine ateş açarak el koymasının ardından toplandı. Dün 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Rus Sahil Güvenliğinin gemilere ateş açtığı, bir Ukraynalı denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, iki ülke arasındaki tırmanan gerginlik nedeniyle acil toplantı düzenliyor.
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