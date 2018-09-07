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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'dan İdlib uyarısı - NEW YORK

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'dan İdlib uyarısı - NEW YORK

- Mistura, BM Güvenlik Konseyi - Konseyde yapılan konuşmalar BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'dan İdlib uyarısı - BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura: - "(Suriye'de) Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz" - "İdlib'den son günlerde duyumlar alıyoruz. Bu duyumların 'kusursuz bir fırtına'nın içeriğinin oluştuğunun göstergesi olmasından endişe ediyoruz" - "İran, Rusya ve Türkiye arasında bugün Tahran'da yapılan zirvede akıllıca açıklamalar geliyor"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını belirterek "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz." dedi.
Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ndeki İdlib oturumuna telekonferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.Toplantının zamanlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Mistura, "İblib'den son günlerde duyumlar alıyoruz. Bu duyumların 'kusursuz bir fırtına'nın içeriğinin oluştuğunun göstergesi olmasından endişe ediyoruz." dedi.
Mistura, Suriye'de askeri gerginliğin artmasının endişe kaynağı olduğunu belirterek "İdlib'deki bir operasyon, korkunç ve kanlı bir savaş olabilir. İdlib'deki sivillerin tahliye edileceği güvenli bir yer yok." diye konuştu.
İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın anlayışının çok önemli olduğunu belirten Mistura, Suriye hükümetinden Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerine dair açıklamalar geldiğini aktardı.Mistura, Türkiye ve Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak "İran, Rusya ve Türkiye arasında bugün Tahran'da yapılan zirveden akıllıca açıklamalar geliyor." değerlendirmesinde bulundu.Suriye'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını dile getiren Mistura, "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran'da yapılan zirve o kadar önemli." dedi.
Mistura, geçen hafta yaptığı açıklamada, İdlib için "kusursuz bir fırtına yaklaşıyor." tabirini kullanmıştı.

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