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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı - NEW YORK

BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı - NEW YORK

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarıBM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladıBİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.

Muhalifler İran Rejim 

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