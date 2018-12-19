BM önünde Çin zulmü protesto edildi Haberi

-- Genel ve detay



( ANKARA ) -- Kamu-Sen Konfederasyonu üyeleri Türkistan’da yaşanan zulmü protesto etti- Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Önder Kahveci:- “Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz” ANKARA



- Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Önder Kahveci, “Ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan, İslam'ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Kahveci, Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü protesto etmek için Birleşmiş Milletler Ankara ofisinin önünde “BM Göreve, Doğu Türkistan’da Yaşanan Zulme Dur De” konulu basın açıklaması yaptı. “Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan’dan yükselen çığlıklarla yüreklerimiz yanmaktadır” diyen Kahveci, “Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan’da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Türkmen soydaşlarımız toplama kamplarında tecrit altında tutulmakta, türlü işkencelere maruz bırakılmaktadır. Birleşmiş Milletlerin görevi, olayları takip etmek değil, olaylara müdahale etmektir. Birleşmiş Milletler üyelerinin vicdanlarının sızlaması için daha kaç Müslüman'ın kanı akmalı, kaç çocuk zehirli gazlarla boğulmalı, kaç kadına tecavüz edilmeli, kaç genç parçalanmalıdır? Bu nedenle BM, duruma müdahale etmek, olayların önlenemez noktalara gelmesinin önüne geçmek ve bu soykırıma son vermek için derhal harekete geçmelidir. Ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan, İslam'ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İLK-

