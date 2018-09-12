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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- BM Genel Sekreteri Guterres’ten İdlib Çağrısı

- BM Genel Sekreteri Guterres’ten İdlib Çağrısı

BM New York Binası

Terörle Mücadele İran İdlib Uluslararası Teröristler 

-Guterres Konuşma
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( NEW YORK ) - BM Genel Sekreteri Guterres’ten İdlib çağrısı NEW YORK

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye, Rusya ve İran’a Suriye’nin İdlib bölgesi için “sivilleri koruyan çözümler için çaba sarf etme” çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye’nin İdlib şehri için düzenledikleri zirvede ateşkes üzerinde anlaşamaması üzerine açıklamalarda bulundu. Guterres Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye’nin İdlib bölgesi için “Sivilleri koruyan çözümler için çaba sarf etme” çağrısında bulundu ve ateşkesin “kesinlikle gerekli” olduğunu söyleyerek savaştan kaçınma çağrısı yaptı. Gazetecilere verdiği demeçte İdlib’de 3 milyondan fazla sivil yaşadığını hatırlatan Guterres, “Kana bulanmış Suriye krizinde bugüne kadar görülenden daha farklı bir insani kâbus ortaya çıkacak” dedi.
"Terörle mücadele, bahane olamaz” İdlib bölgesi, ABD tarafından damping bölgesi ilan edilmiş, rejim güçleri tarafından ele geçirilen bölgelerdeki sivil halk ve teröristler 7 yıl boyunca İdlib’e taşınmıştı. Guterres İdlib’in bu hassas konumuna değinerek, “İdlib’deki mevcut durumun sürdürebilir olmadığının ve terörist grupların varlıklarının hoş görülemeyeceğinin edilemeyeceğini anlıyorum. Ancak terörle mücadele, savaşan tarafları uluslararası hukukun temel yükümlülüklerinden muaf etmez” uyarısında bulundu. (MOŞ-ÖZ-Y)
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