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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
BM Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti - NEW YORK

BM Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti - NEW YORK

- DetaylarBM Genel Kurulu Filistinliler için koruma talep eden kararı kabul etti - Karar tasarısı 120 oyla kabul edilirken, tasarıya 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldıBİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı kabul edildi.Türkiye'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle Filistin tasarısını görüşmek üzere BM Genel Kurulu, özel oturumda toplandı.BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyinde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu.Tasarı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edildi. Tasarıya 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı.Kararda, "BM Genel Sekreterinden, mevcut durumu inceleyip en kısa zamanda, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde İsrail işgali altındaki Filistin'de sivillerin korunması, güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yanı sıra uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması" talep ediliyor.

Özel Oturum Çekim Uluslararası İsrail 

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