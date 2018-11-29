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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
BM'den Yemen'de ateşkes çağrısı - BM Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock - SANA

BM'den Yemen'de ateşkes çağrısı - BM Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock - SANA



: - BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un uçağının inişi - Sana 'daki Uluslararası Sana Havalimanı'nda bekleyen basın mensupları - BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un basın açıklaması Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Hudeyde kenti başta olmak üzere ülkede ateşkesin sağlanması çağrısı yaptı.İnsani durumu incelemek üzere Yemen'e gelen Lowcock, başkent Sana 'daki Uluslararası Sana Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bir önceki ziyaretinin ardından daha da kötüye giden Yemen'deki insani durumu incelemek üzere ülkeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Ülkeye insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde başta olmak üzere Yemen'de ateşkesin sağlanması çağrısı yapan Lowcock, ülkedeki durumun düzelmesi ve halkın sıkıntılarının giderilmesi için bir takım noktalar üzerinde durduklarını vurguladı.İnsani yardımların girişine uygun bir ortam hazırlanması, limanların ve yolların gelecek yardımların girişi için açık tutulması gerektiğine işaret eden Lowcock, ayrıca yeterli ekonomik kaynağın sağlanması ve maaşların ödenmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.Lowcock, ülkeye insani alanda daha fazla destek sunulması çağrısı yaparak, bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'le işbirliği içinde olmasını ve Cenevre'de yapılması planlanan Yemen müzakerelerine katılım beklediklerini söyledi.

Basın Açıklaması Müzakere Uluslararası İnsani Yardım Basın Mensupları 

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