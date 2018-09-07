Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
BM'den Türkiye'deki Suriyelilere kira yardımı - GAZİANTEP

BM'den Türkiye'deki Suriyelilere kira yardımı - GAZİANTEP

- Mobil PTT aracının Sebze Pazarına gelişi - Mobil PTT önünde kuruk oluşturan Suriyeliler - Kartlarını alan Suriyeliler - Uzun kuyruk - Suriyelilerle röportaj - Mobil PTT içinden sıraya girenler, işlem yapan memur - Polis aracı - PTT ve ATM önünde kuyruklarBM'den Türkiye'deki Suriyelilere kira yardımıGAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından, çadır kentlerin boşaltılmasının ardından Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler için gönderilen kira yardımları dağıtılmaya başlandı.İslahiye ilçesindeki 1 No'lu Geçici Barınma Merkezi'nin boşaltılmasının ardından ilçe merkezinde kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde bulunan BMMYK'nin "Yer değiştirme fonu" kapsamında yaptığı 4 milyar liralık yardımdan yararlanmak için Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Uzay Çatılı İslahiye Sebze Pazarı’nda konuşlanan mobil PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Kiralık evlere yerleşen Suriyelilere, ailedeki kişi sayısına göre yardım yapılacağı öğrenildi.Ödemeler 11 Eylül'de sona erecek.

Memur Çadır Kent 

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı