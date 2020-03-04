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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BM'den Suriye'ye 53 tır insani yardım

BM'den Suriye'ye 53 tır insani yardım

BM'nin yardım tırlarının gelişi

Yardım Malzemesi İdlib İnsani Yardım Hanlı Trol 

-Tırların Cilvegözü Gümrük Kapısından geçişi

( HATAY ) HATAY

- Birleşmiş Milletler (BM) İdlib'e 53 tır insani yardım malzemesi gönderdi.Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinde insani yardım malzemelerinin yüklendiği 53 tır, BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.Yardım malzemelerinin, bölgedeki ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı belirtildi.
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