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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
BM'den Suriye'ye 27 tırlık insani yardım

BM'den Suriye'ye 27 tırlık insani yardım

BM tırlarının Cilvegözü'ne gelişi

İdlib İnsani Yardım Hanlı Kışla Trol 

-Tırların çıkışları

( HATAY ) HATAY

- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 27 tırlık insani yaşam malzemesi BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinden yüklendi. İnsani yardım tırları BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi. Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi.
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