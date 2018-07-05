BM’den Suriye’ye 21 tırlık insani yardım

-BM'nin yardım tırlarının geçişi -BM araçları -Detaylar
( HATAY ) - HATAY
- Birleşmiş Milletler’in (BM) 21 tırlık insani yardım malzemeleri Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye gönderildi. BM’nin Reyhanlı’daki Lojistik merkezinden yüklenen insani yardım malzemeleri Cilvegözü Sınır Kapısı’na geldi. Güvenlik tedbirleri arasında BM görevlileri eşliğindeki 21 tırlık insani yardım konvoyu, buradaki işlemlerin ardından Suriye’ye geçti. Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civar köylerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı öğrenildi. (ECV-