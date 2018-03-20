BM'den Suriye'ye 21 tırlık insani yardım

-Detaylar

-Tırların çıkışı



( HATAY ) HATAY



- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yaptı. İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 21 tırlık insani yaşam malzemesi, BM’nin Reyhanlı’da bulunan lojistik merkezinden yüklendi. Yardım tırları polis ve BM görevlileri kontrolünde Suriye’ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib’e gönderildi. Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan halka dağıtılacağı öğrenildi.

