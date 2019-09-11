BM'den "Suriye" açıklaması - CENEVRE - BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Sergio Pinheiro'nun açıklaması - BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Karen Koning Abuzayd'ın açıklamasıCENEVRE (AA) - BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceği bildirdi.
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