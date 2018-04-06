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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi - CENEVRE Haberi

BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi - CENEVRE Haberi

BM'den İsrail'e "aşırı güç" tepkisi - CENEVRE - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Throssell'in açıklaması - BM, İsrail'in geçen cuma günü Gazze sınırında yürüyüş yapan onbinlerce silahsız Filistinliye karşı "aşırı güç" kullandığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını duyurdu - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Throssell: - "Bugün ve gelecek haftalardaki gösteriler sırasında daha fazla şiddetin yaşanmasından ciddi endişe duyuyoruz" - "İsrail’e protestoculara karşı aşırı güç kullanılmadığından emin olması yönündeki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz"CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in geçen cuma günü Gazze sınırında yürüyüş yapan onbinlerce silahsız Filistinliye karşı "aşırı güç" kullandığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını bildirdi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, örgütün Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin geçen cuma Gazze sınırında on binlerin katılımıyla düzenledikleri ve 22 sivilin şehit edildiği, binden fazla kişinin yaralandığı barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü ile ilgili açıklamalarda bulundu.Yürüyüşte, İsrail güvenlik güçlerinin onbinlerce silahsız Filistinliye karşı "aşırı güç" kullandığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını aktaran Throssell, "Bugün ve gelecek haftalardaki gösteriler sırasında daha fazla şiddetin yaşanmasından ciddi biçimde endişe duyuyoruz." uyarısında bulundu.Throssell, İsrail makamlarının açıklamalarının aksine, Filistinli silahsız göstericilerin tam donanımlı İsrail güvenlik güçlerine "ciddi bir tehdit unsuru" oluşturmadığının altını çizdi.İsrail güvenlik güçlerini uluslararası insan hakları hukukuna, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğüne uymaya davet eden Throssell, "Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, ateşli silahlar, son çare olarak, aşırı bir gereklilik durumunda ve yakın bir ölüm tehdidine veya ciddi yaralanma riskine karşılık olarak kullanılabilir." diye konuştu.
- "İsrail Cenevre Sözleşmesini ihlal ediyor""İsrail’e protestoculara karşı aşırı güç kullanılmadığından emin olması yönündeki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz." ifadesini kullanan Throssell, İsrail'in Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ağır şekilde ihlal ettiğini vurguladı.1949 yılında imzalanan ve 1950 yılında yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt ediyor. İsrail ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamasına rağmen henüz yasal olarak sözleşmeyi onaylamadı.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ele geçirdiği bölgeleri "işgal altında" değil, "tartışmalı" olarak nitelendiren İsrail, Filistinlilere yönelik ihlallerinin, inşa ettiği Yahudi yerleşim yerlerinin yasa dışı olmadığını ve sözleşmeyi ihlal etmediğini öne sürüyor. Filistin ise sözleşmeye 2 Nisan 2014 itibarıyla taraf olduğunu açıklamıştı. - Geçen hafta ne olmuştu?Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 22 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Güvenlik Güçleri Basın Toplantısı Uluslararası İfade Özgürlüğü Ölüm Tehdidi 

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