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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
BM'den İdlib'e insani yardım - HATAY Haberi

BM'den İdlib'e insani yardım - HATAY Haberi

- Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen yardım tırlarıBM'den İdlib'e insani yardımHATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Yardım Malzemesi İdlib İnsani Yardım Hanlı 

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