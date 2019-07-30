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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
BM'den İdlib'e insani yardım - HATAY Haberi

BM'den İdlib'e insani yardım - HATAY Haberi



: - BM tırlarının Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişiBM'den İdlib'e insani yardımHATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan 19 tır, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

İdlib İnsani Yardım Hanlı 

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