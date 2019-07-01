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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
BM'den İdlib'e insani yardım - HATAY Haberi

BM'den İdlib'e insani yardım - HATAY Haberi

- Yardım konvoyundan detaylarBM'den İdlib'e insani yardımHATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tır insani yardım gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan 21 tır, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

İdlib İnsani Yardım Hanlı 

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