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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
BM'den İdlib’e 40 yardım tırı Haberi

BM'den İdlib’e 40 yardım tırı Haberi

Jandarma detay

İdlib Rejim Saldırı 

-Tırların gelişi
-Tırların kapıdan geçmesi

( HATAY ) - HATAY

- Birleşmiş Milletler'in (BM) 40 yardım tırı Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye’ye gönderildi. BM’nin 40 yardım tırı Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı’na geldi. Konvoy, buradaki işlemlerin ardından Suriye’ye geçti. Yardım tırlarında insani ihtiyaç malzemesi olduğu açıklandı. Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, son günlerde rejim tarafından saldırı altında olan İdlib ve civar köylerine ulaştırılacağı öğrenildi. (ADM-
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