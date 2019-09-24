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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto - İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi

- BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto - İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi

Protestolardan görüntüler

( NEW YORK ) - BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto- İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi NEW YORK

İstifa Protesto İran İranlılar 


- Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM binası karşısında protesto edildi. BM 74. Genel Kuruluna katılmak üzere New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’de bulunan İranlılar tarafından BM binası karşısındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda protesto edildi. Gösterilere İranlıların yanı sıra Tahran karşıtı ABD’li vatandaşlar da destek verdi. Ruhani’ye istifa çağrısında bulunarak sloganlar atan protestocular, ‘Hasan Ruhani’ye idam’, ‘Diktatör Ruhani’, ‘Rejim değişmeli’, ‘Ruhani başaramayacaksın’ yazılı dövizler taşıdı.
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