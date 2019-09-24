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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri başladı - Guterres - NEW YORK

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri başladı - Guterres - NEW YORK

- BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşması - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız" - "Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda, sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekli" - "Büyük bir kırılmadan korkuyorum. Dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız." dedi.
BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarına hitap eden Guterres, Körfez'de artan gerilim ile ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı konusunda uyarılarda bulundu.Guterres, ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirme yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek."Bölge ülkelerinin karşılıklı saygı ve iş birliği içinde birbirlerinin iç işlerine karışmadan yaşamasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, İran Nükleer Anlaşması'nın ise korunması gerektiğinin altını çizdi. - ABD - Çin ticaret savaşıGuterres, ABD ve Çin arasında yaşanan "ticaret savaşı" konusunda da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:"Büyük bir kırılmadan korkuyorum. Dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor."

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