-Dilencilerin yakalanması

-Dilencilerin zabıta daire başkanlığına getirilişi

-Kadın dilenci röp.

-Nasıl dilendiğini anlatıp dua okuyan dilenci röp.

-10 dk sonra yine aynıyım diyen dilenci ile röp.

-Denetim Şube Müdürü Berat Tarku röp.

-Zabıtanın vatandaşları uyarması

-Broşür asılması



( ADANA ) "Bizlere bu meslek büyüklerimizden kaldı." Operasyonda yakalandılar, nasıl dilendiklerini birer birer anlattılar- Yakalanan kadın dilencilerden biri de aile büyüklerine beddua ederek, “Bizleri büyüklerimiz böyle alıştırdı. Osmaniye’den geliyoruz her gün otobüsle. Topladığımız 15-20 TL oda yol parasına gidiyor her gün” dedi- Dilenmeye mecbur olduğunu söyleyen dilenci ise, “Şimdi sen beni bırak ben 10 dakika yine aynıyım. Ya istasyonda ya da akşam gel 5 buçuktan sonra büyük otogarda beni bulursun. Bana günlük 50 TL bir kişi versin ben basar giderim. Ben diğerleri gibi 100 lira, 500 lira kazanayım demem. Evimin nafakası çıksın yeter” ADANA



- Adana'da, kent merkezinde, cami önlerinde dilencilik yaparak vatandaşın duygularını sömüren dilenciler Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından yakalandı. Yakalanan dilencilerden biri 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğini pişkin pişkin söylerken başka bir dilenci ise günde 200-400 TL arası kazandığını, nasıl dilendiğini ve dilenciliğin inceliklerini gülerek anlatıp Amenerrasulü duasını okudu. Adana’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıtarak dilencilik yapanlara karşı uyarıda bulundu. Kalabalık yerlerde, cami önlerinde vatandaşın duygularını sömüren dilencilere operasyon da düzenleyen zabıta ekipleri dilencileri suçüstü yakaladı. Yakalanan dilenciler Zabıta Daire Başkanlığı’na getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi. Aralarında Suriye uyruklu dilencilerin de bulunduğu 10 kişiye ekipler tarafından dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunurken dilencilerin üst aramasında bir şey çıkmaması dikkat çekti. Günde 200-400 TL kazanıyor Günlük 200-400 TL arası para kazandığını söyleyen dilencilerden biri nasıl dileniyorsun? sorusuna, “Abilerim, ablalarım, garibanım, mağdurum. Allah, Muhammed aşkına 1 TL verin. Allah için verin. Muhammed peygamber için verin diyorum. Ben cenazelere de gidiyorum. Kuran da okuyorum” diyerek dua okudu. Yakalanan kadın dilencilerden biri ise aile büyüklerine beddua ederek, “Bizleri büyüklerimiz böyle alıştırdı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Onlarda bizim gibi dileniyor. Osmaniye’den geliyoruz her gün otobüsle. Topladığımız 15-20 TL oda yol parasına gidiyor her gün” diye konuştu.

Bir başka dilenci de dilenmeye mecbur olduğunu söyleyerek, “Şimdi sen beni bırak ben 10 dakika yine aynıyım. Ya istasyonda ya da akşam gel 5 buçuktan sonra büyük otogarda beni bulursun. Bana günlük 50 TL bir kişi versin ben basar giderim. Ben diğerleri gibi 100 lira, 500 lira kazanayim demem. Benim evimin nafakası çıksın yeter” şeklinde konuştu.

"Dilencilik meslek olmasın" Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Berat Tarku, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dilencilik meslek olmasın sloganıyla halkımızı bilinçlendirmek için broşürler bastırdık. Zabıta ekiplerimiz bu konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarımızı bilgilendirip, dilenciliğin meslek haline gelmemesi için çalışmalar başlatıyoruz. Dilenciliğin bitmesindeki en etkin yolun vatandaşlarımızın duyarlı davranması ve bilinçlenmesi. Bu konu ile ilgili ekiplerimizde çok yoğun bir çaba harcıyor” dedi.

“Halkın duyarlılığı dilenciliği bitirecek” Tarku, dilencilere verilen her paranın yeni dilencilerin ortaya çıkmasını sağladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızdan isteğimiz, herhangi bir şekilde dilencilere para vermesin. Artık bu durumu sektör haline dönüştürmeye başladılar. Kolay para kazanmanın yollarını bu şekilde arıyorlar. Dilencilikte çocukları da kullanıyorlar. İstismar ediliyor bu konuda. Dilencilikte duygu sömürüsü yapılıyor. İnsanların vicdani dini boyutta istismar ediliyor. Bu konuda çocukların yeri sokaklar değil eğitim yuvalarıdır. Bu konuyla ilgili Alo 153 çağrı merkezimiz var. Vatandaşlarımız bir olumsuzluk gördüğünde 153’e bildirebilir. Zabıta motorize ekipleri kurduk bu konuyla ilgili ve anında müdahale ediliyor. Halkımızın duyarlılığı dilenciliği bitirecektir. (ELF-