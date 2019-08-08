Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
“Biz Atık Değiliz” sergisine yoğun ilgi

“Biz Atık Değiliz” sergisine yoğun ilgi

sergiden detay

Ziyaretçiler 

-Kırtay röp.
-ziyaretçilerden detay
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te Ahmet Kırtay’ın atıklardan yaptığı objelerin yer aldığı “Biz Atık Değiliz” sergi açıldı. 15 objenin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Muğla’nın Marmaris ilçesinde Dekoratör Ahmet Kırtay’ın atıklardan yaptığı objelerin yer aldığı “Biz Atık Değiliz” isimli sergisi açıldı. Kent merkezinde bulunan Saman İskelesi’nde açılan sergide Kırtay’ın 15 eseri yer aldı. Atık demir, ahşap, plastik, cam gibi ürünler kullanılarak yapılan dekoratif objeler büyük ilgi gördü. Sergi hakkında konuşan Kırtay, “İnsanlar evinde kullanamadıkları şeyleri ya çöpe atıyorlar ya da bir kenara atıyorlar. Ben üretilen ve emek verilen bütün ürünleri milli servet olarak görüyorum. Bunlar benim gözümde hepsi milli servet. Burada amacımız milli serveti korumak. dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı