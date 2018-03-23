-Öğrencilerin uçağı beklemesi

-İlçe Milli Eğitim Müdürünün öğrencilerle ilgilenmesi

-Öğrencilerin sırayla uçağa binmesi

-Şanlıurfa Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Çelik ve Öğrencilerle rop



( ŞANLIURFA -ÖZEL) "Biz Anadoluyuz" projesiyle öğrenciler ilk kez İstanbul’u görecek ŞANLIURFA



- İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden kırsal mahallelerde okuyan dezavantajlı 104 öğrenci Şanlıurfa GAP Havaalanından tahsis edilen uçakla İstanbul’a gitti. Sabah erken saatlerde Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası ününden, refakatçi öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile birlikte minibüslerle havaalanına hareket eden öğrenciler, ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşarken, İstanbul’u da ilk kez göreceklerinden dolayı mutlulukları yüzlerine yansıyordu. ‘Biz Anadoluyuz’ İl Milli Eğitim ayağı koordinatörü Şanlıurfa Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Çelik konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “ İçişleri bakanlığımızın bir projesidir bu, Güneydoğu illerinden 50 bin öğrenciyi batı illerindeki yaşıtlarıyla, kardeşleriyle tanıştırma projesidir bu. İnsanoğlu tanımadığın şeyin düşmanıdır, bundan dolayı batıdaki gençlerin çocuklarımızı tanıması, bizim çocukların da onları tanıması ve kaynaşması, hepimizin aynı gemide olduğumuzun bilincine varmaları için bakanlığımızca yapılan bir projedir. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz, çünkü şuan giden öğrencilerimiz gittikleri yerleri halen görmemişler, oradan geldiklerinde çok farklı duygularla gelecekler, biz buna geçen yıl şahit olduk. Çünkü onların kendilerinden, kendilerinin de onlardan farklı olmadıklarını anlayacaklar ve oradan bizim bir millet olduğumuzun bilinciyle dönüyorlar, biz bunu çok önemsiyoruz” dedi Uçağa ilk kez bindiğini ve İstanbul’a gitmekle çok heyecanlandığını belirten öğrencilerden Sedat Peltek, “Çok mutluyum orada tarihi eserleri gezeceğiz, mesela kız kulesi, Ayasofya, Galata kulesi, Topkapı gibi önemli ve tarihi yerleri gezeceğiz, bu geziyi organize eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

3 gün İstanbul’da kalacak olan 104 öğrenci ve 7 görevli öğretmen, burada İstanbul’un tarihi ve önemli yerlerini ziyaret edecek.

