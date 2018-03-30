"Biz Anadoluyuz Projesi" - TRABZON - "Biz Anadoluyuz Projesi" - Öğrencilerin müzeyi gezmesi"Biz Anadoluyuz Projesi" - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinden Trabzon 'a gelen 141 öğrenci, tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettiTRABZON (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinden Trabzon 'un Arsin ilçesine gelen öğrenciler, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.Kente dün gelen 141 öğrenci ve 9 öğretmen, Arsin ilçesinde gönüllü ailelere konuk oldu. Trabzon Şehir Müzesi ve Trabzon spor Şamil Ekinci Müzesini gezen öğrenci ve öğretmenler, yetkililerden bilgi aldı.Müzede özellikle şehrin kültürel yapısını anlatan heykellere ilgi gösteren öğrenciler, Trabzon spor'un kupalarıyla da yakından ilgilendi.İncirliova Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Elif Utuş, Trabzon 'a geleceği için çok heyecanlandığını belirterek, "Liseyi Trabzon 'da okumak istiyorum. Çok güzel, harika bir yer. Tarihi geçmişi çok fazla. Burada yaşayanlar çok şanslı." diye konuştu. Ulutaş, Trabzon Şehir Müzesi'ndeki eserlerden çok etkilendiğini sözlerine ekledi.Öğrenciler, hafta sonu ÇAYKUR'a ait çay fabrikası ile Uzungöl ve Atatürk Köşkü'nü de ziyaret edecek.