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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
'Biz Anadoluyuz' projesi - MUĞLA

'Biz Anadoluyuz' projesi - MUĞLA

"Biz Anadoluyuz" projesi - MUĞLA - Öğrencilerin TİGEM gezisinden detay - Öğrencilerin portakal, limon toplamasından detay - Öğrencilerin açıklaması - Kayacık sahilinden detay"Biz Anadoluyuz" projesi - Ağrı'dan 50 öğrenci, Muğla ’nın Dalaman ilçesinde tarihi ve turistik mekanları gezdi - İlk defa dalında narenciye gören öğrenciler meyve topladıMUĞLA (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Ağrı'dan gelen öğrenciler, Muğla Valiliği koordinesinde Dalaman ilçesinde tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.Proje çerçevesinde ilçede misafir edilen 50 öğrenci, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Kayacık Sahili'ni gezdi.TİGEM'de ilk defa dalında narenciye gören öğrenciler, portakal, limon ve greyfurt topladı.Kayacık Sahili'nde ilk defa denizle buluşan öğrenciler, kumsalda futbol oynadı.Portakal bahçesini daha önce televizyonda gördüklerini anlatan öğrenciler, " Muğla 'ya daha önce gelmemiştik. İlk defa portakal topladık. Tadı biraz ekşi. Proje kapsamında caretta caretta kaplumbağaları gördük. Tarihi ve doğal yerleri tanıdık ve gezdik." ifadelerini kullandılar.

Televizyon İsaf Caretta Caretta Salda Öğrenciler 

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