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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Biz Anadoluyuz' projesi - KONYA

'Biz Anadoluyuz' projesi - KONYA

"Biz Anadoluyuz" projesi - KONYA - "Biz Anadoluyuz" projesi - Öğrencilerin Mevlana Müzesi'ni ziyareti - Grup sözcüsü öğretmen Mustafa Öztop'un açıklamaları - Öğrencilerin Konya Valiliği'ni ziyareti"Biz Anadoluyuz" projesi - İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında Adıyaman'dan gelen 200 öğrenci, Konya 'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdiKONYA (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Adıyaman'dan gelen 200 öğrenci, Konya 'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.Öğrenciler, İstiklal Harbi Şehitliği, Bedesten çarşısı ve Mevlana Müzesi'ni gezdi. Gezilerin ardından Konya Valisi Yakup Canbolat'ın, makamında ağırladığı öğrenciler, Valilik bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Canbolat, burada yaptığı konuşmada, projenin, çocukların gezmesini, görmesini ve illerin birbiriyle kaynaşmasını sağlayacağını söyledi.

Grup sözcüsü öğretmen Mustafa Öztop ise amaçlarının, Adıyamanlı gençler ile Konya lı gençleri kaynaştırmak, öğrencilerin tarihi mekanları görmelerini sağlamak olduğunu belirtti.
Hayatlarında ilk defa Adıyaman'ın dışına çıkan gençlerin sevinç ve kardeşlik duyguları yaşadığına dikkati çeken Öztop, şunları kaydetti:"Aynı zamanda terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış olmamız çok önemli. Geleceğimizde yer alacak öğrencilerimiz için büyük bir proje. Konya 'ya gelen ilk grup biziz. Proje kapsamında toplam bin kişi gelecek. Kültürel değerlerimizi öğrenmek onların da hakkı. Türkiye'nin sadece Adıyaman değil, başka illerinin de olduğu ve kardeş olduğumuzu anlatmak amacını taşıyoruz."Grup, Konya 'da dört gün sürecek etkinlikler kapsamında, Karatay Müzesi, İnce Minare Müzesi, Alaaddin Tepesi ve Şemş - i Tebrizi Türbesi gibi tarihi mekanları da gezecek.

Alışkanlık Hatıra Fotoğrafı Öğretmen Öğrenciler Tarihi Mekan 

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