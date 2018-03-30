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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Biz Anadoluyuz Projesi' - BURSA

'Biz Anadoluyuz Projesi' - BURSA

"Biz Anadoluyuz Projesi" - BURSA - Öğrencilerin ulu camiyi ziyareti - Tophane ziyaretinden görüntüler - Bursa Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Gülşen Ergül ile röportaj - Erzurum'un Pazaryolu, İspir ve Çat ilçelerinden gelen 110 öğrenci, Bursa 'da Ulu Cami, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile hayvanat bahçesini görme imkanı bulduBURSA (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Erzurum'un Pazaryolu, İspir ve Çat ilçelerinden gelen 110 öğrenci Bursa 'yı gezdi.Bakanlığın 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen projeyle kentte misafir edilen öğrenciler, Ulu Cami, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile hayvanat bahçesini ziyaret etti. Bursa Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Gülşen Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlanan çalışmayla Bursa ile Erzurum'un eşleştiğini anımsattı.Proje kapsamında 2 bin 750 öğrencinin Bursa 'yı ziyaret edeceğini, buradan da doğu illerine öğrenci gönderileceğini anlatan Ergül, "Projenin 4'üncü ayağını gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler 3 gün boyunca misafirimiz olacak. Bursa 'nın tarihi, kültürel yerlerini gezdireceğiz. Kendilerine Bursa 'ya özgü hediyeler vereceğiz." diye konuştu.
"Biz Anadoluyuz Projesi" ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanıyor. Projeyle iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, kültür ve ortak değerlerin paylaşılması, öğrencilerin terör örgütlerinin istismarı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

Alışkanlık Muhabir Eylem Planı Öğrenciler Hayvanat Bahçesi 

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