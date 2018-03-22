"Biz Anadoluyuz Projesi" - ADIYAMAN - İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma Bozkurt'un konuşması - Genel ve detay görüntüler - Öğrencilerin Çanakkale ve İstanbul'a uğurlanması"Biz Anadoluyuz Projesi" - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Adıyaman 'dan 100 öğrenci, Çanakkale ve İstanbul'a uğurlandıADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Adıyaman merkez ve ilçelerinden 100 öğrenci Çanakkale ve İstanbul'a gönderildi.İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün birçok alanda olduğu gibi öğrencilerin tarihle buluşma çabalarına devam ettiğini belirtti. Asayiş Daire Başkanlığının düzenlediği "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 100 öğrenciyi Adıyaman 'dan İstanbul ve Çanakkale'ye uğurladıklarını ifade eden Alper, şöyle konuştu:"Öğrencilerimiz, il ve ilçelerde çeşitli liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerimizdir. Bugün öğrencilerimiz ilimizden ayrılacak. Öğrenciler önce Çanakkale'ye, daha sonra İstanbul'a dönecekler. İstanbul'da tarihi ve önemli yerleri gezdikten sonra öğrenciler, pazartesi Adıyaman 'a dönecektir. Burada amaç, milli birliğimizi, birlik ve beraberlik ruhunu ve özellikle Afrin zaferinin bizlere nasip olduğu şu dönemde Çanakkale'deki tarihi bilincini geliştirmek adına düzenlenen bir projedir."Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma Bozkurt ise çok mutlu olduğunu ve Çanakkale ile İstanbul'u gezeceği için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.
Velilerin de katıldığı törenin ardından öğrenciler uğurlandı.