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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Biyolojik atığın hazine arazisine boşaltıldığı iddiası

Biyolojik atığın hazine arazisine boşaltıldığı iddiası

Hazine arazilerinden görüntü

Arıtma Tesisi Jandarma Biyoloji Hazine Arazisi Hayvan 

-Elektrik direklerinden görüntü
-Biriken sudan görüntü
-İş makinelerinden görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası sonrası, jandarma ekipleri olaya el koyarak sahadaki çalışmayı durdurdu. Biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı, DİSKİ’ye ait kamyon ve iş makineleri ile Karabaş Mahallesi’ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine boşalttığı iddia edildi. DİSKİ görevlilerinin atıkları hazine arazisi üzerinde biriktirerek üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine Diyarbakır’ın Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede tedbir alınıp sahadaki çalışma durduruldu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce de analiz edilmek üzere bölgedeki atıklardan numune toplanarak incelemeye alındığı öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede oluşan su birikintilerinin hayvanlar için tehdit oluşturduğu görüldü.

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